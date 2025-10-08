Haberler Yaşam Haberleri Kadıköy'de yangın paniği: Metruk bina alevlere teslim oldu!
Giriş Tarihi: 8.10.2025 15:21

Kadıköy'de yangın paniği: Metruk bina alevlere teslim oldu!

Kadıköy'de kentsel dönüşüm için yıkımı gerçekleştirilen metruk binada yangın çıktı. Demir kesimi sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Kadıköy’de yangın paniği: Metruk bina alevlere teslim oldu!

Korkutan olay, saat 13.30 sıralarında Kadıköy Göztepe Mahallesi Güvenç Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binada demir kesimi sırasında çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu.

YANGINA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI

Alevler büyüyerek binayı sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kadıköy'de yangın paniği: Metruk bina alevlere teslim oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz