Kadıköy’de yangın paniği: Metruk bina alevlere teslim oldu!

Korkutan olay, saat 13.30 sıralarında Kadıköy Göztepe Mahallesi Güvenç Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binada demir kesimi sırasında çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu.