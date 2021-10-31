Kadın çalışanı güllü kutuyla gasp etmeye çalıştılar!

Kadın çalışan ağzının kapatılmasına direnirken yere düştü. Bunun üzerine diğer gaspçı da ellerine plastik kelepçe takmaya çalıştı. Kadın çalışan 2 gaspçıya kıyasıya direnerek ellerinin kelepçelenmesine izin vermedi. Kadın çalışanın bağırarak yardım istemesi üzerine amaçlarına ulaşamayacaklarını anlayan gaspçılar apar topar kaçtı.

Gül demeti ve hediye kutusuyla gasp girişimi kamerada | Video

TUTUKLANDILAR

Gsapçıların kaçmasının ardından kadın çalışan hemen polisi aradı. Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçerek çanta mağazası ve sokaktaki kamera görüntülerini inceledi. Gaspçıların olay yerine kiralık bir araçla geldiği belirlendi. Bir kişinin de dışarıda gözcülük yaptığı anlaşıldı. Kamera görüntülerinden gaspçıların kimlik bilgileri ve adreslerine ulaşan ekipler operasyon başlattı.