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Giriş Tarihi: 31.10.2021 09:39 Son Güncelleme: 31.10.2021 10:41

Kadın çalışanı güllü kutuyla gasp etmeye çalıştılar!

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kadın çalışanı güllü kutuyla gasp etmeye çalıştılar!

İstanbul Beşiktaş’ta, bir çanta mağazasına üzerine gül koydukları bir kutuyla giren 2 gaspçı, kadın çalışana kutuyu verdikten sonra kadının ağzını kapatarak gasp yapmak istediler. Plastik kelepçe takmaya çalıştıkları kadının direnmesi üzerine kaçan gaspçılar Gasp Büro Amirliği Ekiplerince yakalandı.

Beşiktaş Kuruçeşme Mahallesi Kırbaç Sokak'ta bulunan bir çanta mağazasına 24 Ekim 2021 günü, üzerinde gül olan bir kutuyla 2 kişi girdi. İçeri girdiklerinde kendilerini karşılayan kadın çalışana kutuyu verenlerden biri hemen hamle yaparak kadının ağzını kapatmaya çalıştı.

Kadın çalışan ağzının kapatılmasına direnirken yere düştü. Bunun üzerine diğer gaspçı da ellerine plastik kelepçe takmaya çalıştı. Kadın çalışan 2 gaspçıya kıyasıya direnerek ellerinin kelepçelenmesine izin vermedi. Kadın çalışanın bağırarak yardım istemesi üzerine amaçlarına ulaşamayacaklarını anlayan gaspçılar apar topar kaçtı.

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TUTUKLANDILAR

Gsapçıların kaçmasının ardından kadın çalışan hemen polisi aradı. Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçerek çanta mağazası ve sokaktaki kamera görüntülerini inceledi. Gaspçıların olay yerine kiralık bir araçla geldiği belirlendi. Bir kişinin de dışarıda gözcülük yaptığı anlaşıldı. Kamera görüntülerinden gaspçıların kimlik bilgileri ve adreslerine ulaşan ekipler operasyon başlattı.

Aracı kiralayan 2 suç kaydı olan ve tekstil işçisi N.Ö. (41) ile 2 suç kaydı olan Barış O. (18) 4 suç kaydı olan tekstil işçisi Erdal O. (24) ve kafe çalışanı Adem N. (20) gözaltına alındı.

Gasp Büro Amirliği'ndeki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan N.Ö. serbest kalırken, diğer 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kadın çalışanı güllü kutuyla gasp etmeye çalıştılar!
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