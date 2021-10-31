Video Yaşam Gül demeti ve hediye kutusuyla gasp girişimi kamerada | Video
Gül demeti ve hediye kutusuyla gasp girişimi kamerada | Video

Gül demeti ve hediye kutusuyla gasp girişimi kamerada | Video

31.10.2021 | 09:43

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İstanbul Beşiktaş’ta, bir çanta mağazasına gül demeti ve bir hediye kutusuyla giren 2 gaspçı, kadın çalışana paketi verdikten sonra kadının ağzını kapatarak gasp yapmak istediler. Plastik kelepçe takmaya çalıştıkları kadının direnmesi üzerine kaçan gaspçılar Gasp Büro Amirliği Ekiplerince yakalandı.

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Beşiktaş Kuruçeşme Mahallesi Kırbaç Sokak'ta bulunan bir çanta mağazasına 24 Ekim 2021 günü, ellerinde gül demeti ve bir hediye kutusuyla 2 kişi girdi. İçeri girdiklerinde kendilerini karşılayan kadın çalışana kutuyu verenlerden biri hemen hamle yaparak kadının ağzını kapatmaya çalıştı.

Kadın çalışan ağzının kapatılmasına direnirken yere düştü. Bunun üzerine diğer gaspçı da ellerine plastik kelepçe takmaya çalıştı. Kadın çalışan 2 gaspçıya kıyasıya direnerek ellerinin kelepçelenmesine izin vermedi. Kadın çalışanın bağırarak yardım istemesi üzerine amaçlarına ulaşamayacaklarını anlayan gaspçılar apar topar kaçtı.

TUTUKLANDILAR
Gsapçıların kaçmasının ardından kadın çalışan hemen polisi aradı. Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçerek çanta mağazası ve sokaktaki kamera görüntülerini inceledi. Gaspçıların olay yerine kiralık bir araçla geldiği belirlendi. Bir kişinin de dışarıda gözcülük yaptığı anlaşıldı. Kamera görüntülerinden gaspçıların kimlik bilgileri ve adreslerine ulaşan ekipler operasyon başlattı.

Aracı kiralayan 2 suç kaydı olan ve tekstil işçisi N.Ö. (41) ile 2 suç kaydı olan Barış O. (18) 4 suç kaydı olan tekstil işçisi Erdal O. (24) ve kafe çalışanı Adem N. (20) gözaltına alındı. Gasp Büro Amirliği'ndeki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan N.Ö. serbest kalırken, diğer 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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