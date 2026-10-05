Kadın emeğini zirveye çıkardı

Mardin'in tarihi Antik Dara Kenti'nde yaşayan 46 yaşındaki Leyla Açıl, azmi ve girişimcilik ruhuyla ilham veren bir başarı hikâyesine imza attı. Eğitim hayatını yaşadığı imkânsızlıklar nedeniyle dışarıdan tamamlayan Açıl, yıllardır kurduğu hayalini büyük bir yatırımla gerçeğe dönüştürdü. Antik Dara Kenti'ni ziyaret eden yerli ve yabancı turistleri daha önce evinde misafir eden ve onlara yöresel ikramlarda bulunan Leyla Açıl, gösterilen yoğun ilgi üzerine işini büyütmeye karar verdi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) 2026 yılı hibe desteğinden yararlanan Açıl, büyük bir yatırımla 300 kişi kapasiteli, 360 derece açık manzaraya sahip, doğayla iç içe bir lezzet mekânı kurdu.

Girişimcilik azmiyle çevresindekilere örnek olan Açıl, Antik Dara'ya gelen yabancı turistlerle daha iyi iletişim kurabilmek amacıyla zaman içerisinde pratik düzeyde İngilizce konuşmayı öğreniyor. Açıl'ın girişimcilik hikâyesi yalnızca kendi hayalini gerçekleştirmesiyle sınırlı kalmadı. Kurduğu tesiste hem kendi ailesine hem de köyde yaşayan kadınlara istihdam imkânı sunarak kadın emeğine ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlıyor.

TARİH MUTFAK AYNI ÇATI ALTINDA

Tamamen doğal ve yöresel ürünlerin ön planda tutulduğu restoranda, köy tavuğundan pizza çeşitlerine ve ızgara çeşitlerinden taze köy sebzelerine kadar pek çok farklı lezzet ziyaretçilere sunuluyor. Mekânda ayrıca Mardin ve Dara'nın geleneksel mutfak kültürünü yaşatmaya yönelik yöresel yemekler de hazırlanıyor. Mardin'in simge lezzetlerinden Kiteraha, haşlanmış ve kızartılmış içli köfte çeşitleri ile Süryani mutfağına ait geleneksel tatlar menüde öne çıkıyor. Antik Dara'nın binlerce yıllık tarihinden ve bölgenin köklü mutfak kültüründen ilham alan tarifler, geleneksel yöntemler korunarak hazırlanıyor.

AİLE DAYANIŞMASI VE KADIN EMEĞİ ÖN PLANDA

Leyla Açıl'ın öncülük ettiği bu lezzet durağında aile dayanışması ve kadın emeği ön plana çıkıyor. İletişimden mutfağa kadar işletmenin farklı alanlarında Açıl'a ailesi ve köyde yaşayan emekçi kadınlar eşlik ediyor. 46 yaşında kendi hayalinin peşinden giden Leyla Açıl'ın hikâyesi, girişimciliğin yaşa veya diploma sahibi olmaya bağlı olmadığını gösteren örneklerden biri olarak dikkat çekiyor. Açıl, kurduğu işletmeyle hem Antik Dara'nın turizm potansiyeline katkı sağlıyor hem de bölgede yaşayan kadınlara yeni istihdam olanakları oluşturuyor. Kendi imkânlarıyla başladığı yolculuğunu büyük bir yatırıma dönüştüren Leyla Açıl, azmi, çalışkanlığı ve girişimcilik hikâyesiyle bölgedeki kadınlara da cesaret veriyor.