Kadın kılığında milyonluk hırsızlık

İstanbul'da yaşayan S.B. 20 Ocak günü Fatih'te bulunan Kapalı Çarşı'ya giderek 2 milyon 485 bin lirasını dövize (70 bin dolara) çevirdi ve sırt çantasına koydu. Sokakta yüzü başörtüsü ile kapalı olan birinin "Çantanız açık, paranız etrafa saçılıyor" demesi üzerine sırt çantasını kontrol ettiğinde fermuarın açık olduğunu ve 1 milyon 800 bin lirasının (50 bin dolar) çalındığını fark etti.S.B.'nin durumu emniyete bildirmesinin ardından çalışma başlatıldı. İncelenen kamera görüntülerinde mağdurun yanına iki kadının yaklaştığı ve birinin çantadan paraları alırken diğerininse oyaladığı belirlendi. Öte yandan görüntülerdeki ikinci kişinin aslında kadın kılığına giren erkek olduğu tespit edildi.Arkadaş oldukları öğrenilen ikiliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli G.D. ve N.D.'yi gözaltına aldı. G.D.'nin 119 suç kaydının olduğu, N.D.'nin ise 13 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen ikili tutuklanarak cezaevine gönderildi.