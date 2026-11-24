Kadın ve erkek gömlekleri arasındaki bu farklılık, moda dünyasının uzun yıllardır koruduğu geleneklerden biri. Erkek gömleklerinde düğmeler genellikle sağ tarafta, kadın gömleklerinde ise sol tarafta konumlandırılıyor.
KADINLARIN KIYAFETLERİNİ HİZMETÇİLERİ İLİKLİYORDU
En çok öne çıkan teorilerden biri, geçmişte varlıklı kadınların giyinme alışkanlıklarına dayanıyor. Rönesans ve Viktorya dönemlerinde kadın kıyafetleri korse, kabarık etek ve çok katmanlı giysiler nedeniyle oldukça karmaşıktı.
Kadınlar çoğu zaman kendi başlarına giyinmek yerine hizmetçilerinden yardım alıyordu. Kıyafetlerde düğmelerin sol tarafa yerleştirilmesinin, çoğunlukla sağ elini kullanan hizmetçilerin elbiseleri daha kolay iliklemesini sağlamak amacıyla tercih edilmiş olabileceği düşünülüyor.
Zamanla seri üretim kıyafetlerin yaygınlaşmasıyla bu tasarım alışkanlığı standart hale gelmiş olabilir.
ERKEKLERİN SAVAŞ ALANINDAKİ ALIŞKANLIKLARI ETKİLİ OLMUŞ OLABİLİR
Erkek kıyafetlerinde düğmelerin sağ tarafta bulunmasına ilişkin teorilerden biri ise savaş tarihine uzanıyor.
Geçmişte erkeklerin kullandığı zırh ve savaş kıyafetlerinde, düşmanın mızrak darbelerinin giysilerin arasından içeri girmesini önlemek için parçaların belirli bir yönde üst üste bindirildiği belirtiliyor. Bu düzenin zamanla erkek ceketlerinin düğme tasarımına yansımış olabileceği öne sürülüyor.
Bir diğer açıklama ise kılıç kullanımına dayanıyor. Erkeklerin kılıçlarını genellikle sol taraflarında taşıması ve sağ elleriyle çekmesi nedeniyle kıyafetlerin bu hareketi engellemeyecek şekilde tasarlanmış olabileceği düşünülüyor.
YÜZYILLARDIR DEĞİŞMEYEN BİR MODA GELENEĞİ
Kadın ve erkek kıyafetlerindeki düğme farklılığının gerçek nedeni bugün hala kesin olarak bilinmiyor. Günümüzde ise bu ayrıntı, işlevsel bir zorunluluktan çok moda dünyasında yerleşmiş tarihsel bir gelenek olarak varlığını sürdürüyor.