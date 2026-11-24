YÜZYILLARDIR DEĞİŞMEYEN BİR MODA GELENEĞİ

Kadın ve erkek kıyafetlerindeki düğme farklılığının gerçek nedeni bugün hala kesin olarak bilinmiyor. Günümüzde ise bu ayrıntı, işlevsel bir zorunluluktan çok moda dünyasında yerleşmiş tarihsel bir gelenek olarak varlığını sürdürüyor.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör