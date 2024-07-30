Kadına şiddete dikkat çekmek için Ağrı Dağı’na tırmandılar

Türkiye'nin farklı illerinden gelerek Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde buluşan kadınlar, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için Ağrı Dağı'na tırmanış yaptı. Dernek Başkanı Ahmet Ertuğrul, bu kapsamda Ağrı Dağı'na tırmanış etkinliği için ülkenin farklı illerinden gelen kadınları otelinde ağırladı. Daha sonra Ertuğrul'un liderliğinde tırmanışa geçen 8 kadın, ilk geceyi 3 bin 200 rakımdaki kamp alanında geçirdi. Ekip, ikinci gün yeniden tırmanışa geçerek saatlerce süren zorlu yolculuğun ardından 4 bin 200 rakımda yer alan kamp alanına ulaştı. Burada bir süre vakit geçiren ekip, 'Kadına Yönelik Şiddete Hayır' pankartı açtıktan sonra, olumsuz hava koşulları nedeniyle dönüş kararı aldı. İtalya'dan gelen Serap Kerimoğlu, "Ağrı Dağı'na tırmanmak için 4 uçak değiştirerek geldim. Buraya tırmanmak için eşimi, çocuğumu ve işimi geride bıraktım. Burada olduğum için çok mutluyum" dedi.