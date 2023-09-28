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Giriş Tarihi: 28.9.2023 12:54 Son Güncelleme: 28.9.2023 12:58

Kadını tekme ve yumruklarla dakikalarca darp etti! Vahşet anları böyle kaydedildi!

İstanbul’da kimliği belirlenemeyen şüpheli, genç bir kadın ile tartıştı. Dakikalarca darp edip dövdüğü kadını tekmeleyerek zorla araca aldı. Sokağın ortasında bağırıp küfürler yağdırdı…

İHA
Kadını tekme ve yumruklarla dakikalarca darp etti! Vahşet anları böyle kaydedildi!

Kan donduran olay dün gece İstanbul Esenyurt'taki Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı.

İddiaya göre kimliği belirlenemeyen bir erkek otomobilini sokağın ortasında bıraktı. Bir kadın ile tartışmaya başladı.

Çığlıklar atarak ağlayan kadına defalarca tekme ve yumruklarla vurarak zorla aracına aldı. Daha sonra aracına binen şahıs, sokağın ortasında etrafa bağırarak küfürler yağdırdı.

Yolda yürüyen bir mahalleli ile de tartışan şüpheli, kadın ile birlikte olay yerinden ayrıldı. Yaşanan o anlar ise çevredeki binada yaşayan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kadını tekme ve yumruklarla dakikalarca darp etti! Vahşet anları böyle kaydedildi!
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