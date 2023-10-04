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Giriş Tarihi: 4.10.2023 11:07 Son Güncelleme: 4.10.2023 11:15

Kadının pazar arabasından kalaşnikof çıktı

Adana’da polisin yaptığı operasyonda 1’i uzun namlulu 8 tüfek 47 ruhsatsız tabanca, 583 fişek ele geçirildi, 35 şüpheli de gözaltına alındı. Ele geçirilen Kalaşnikof silah kadının pazar arabasından çıktığı öğrenildi.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Kadının pazar arabasından kalaşnikof çıktı

Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde çok sayıda adrese operasyon düzenledi, cadde ve sokaklarda da uygulamalar yaptı.

PAZAR ARABASINDAN KELEŞ ÇIKTI

Polis, sokakta seyir halindeki şüpheli bir motosikleti durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan motosikletli şüpheli, kaçtı. Ekipler, takip ettiği motosikleti ara sokakta durdurup, sürücü A.P. ile arkasında oturan A.E. isimli kadını gözaltına aldı. A.E.'nin elindeki pazar arabasında yapılan aramada kalaşnikof tüfeği ile silaha takılı ve içinde 30 fişek bulunan şarjör ele geçirildi.

TOPLAM 35 KİŞİ YAKALANDI

İlçe genelinde yapılan operasyon ve denetimlerde 1'i uzun namlulu 8 tüfek, 47 ruhsatsız tabanca, 583 fişek ele geçirildi, 35 şüpheli de gözaltına alındı. Öte yandan ekipler, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 5 kişiyi yakaladı. Şüpheliler sorgulanmak üzere polis merkezlerine götürüldü. Firari hükümlüler ise işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Kadının pazar arabasından kalaşnikof çıktı
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