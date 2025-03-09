Kadınlar gününde öldü

Olay saat 22:00 sıralarında merkez Bağlar ilçesindeki bir AVM'de yer alan kafede meydana geldi. Kafede oturan 22 yaşındaki Merve Nur Yararlık, bir kişinin husumetlisine açtığı ateş sonucu yaralandı. Kafasına isabet eden kurşunla genç kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesleri büyük korku ve paniğe yol açarken, olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ve polisin yaptığı kontrolde Merve Nur Yararlık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalarına başladı. Husumetlisinin açtığı ateş sonucu yaralanan S.K'de yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.