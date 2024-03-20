‘Kadınlar huzuru kaybetmek istemiyor’

DOĞU ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 35 bin kişilik Şeyhdoda aşiretinin lideri ve bölgenin tek kadın Hanım Ağası olan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, seçimler nedeniyle ilçe, köy ve mahalleleri gezerek özellikle kadınlardan destek istiyor. Kulp ilçesinde yaklaşık bin kadınla bir araya gelen Kepolu, "Kadınlar ve genç kızların özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a müthiş bir sevgisi var. Bölgemizde uzun bir süreden beri sağlanan huzur ve güven ortamı var. İnanıyorum ki, bu seçimlerde sandığa yansıyacaktır. Bölge kadınları sağlanan huzuru kaybetmek istemiyor" dedi.