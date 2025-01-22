Kadınlar KADES’in öneminin farkında

Psikolojik şiddetin etkilerinin fiziksel şiddete göre daha uzun sürdüğü birçok uzmanın ortak görüşü. ODTÜ Rektör Yardımcısı ve Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tülin Gençöz de, "Fiziksel şiddet zaman içinde iyileşir, psikolojik şiddet zaman içinde iyileşmez. Psikolojik şiddetin iyileşmesi için çok ciddi müdahalelerin olması lazım. Kişi yalnız kaldığında psikolojik şiddetiyle baş edemez, baş edebiliyor olsaydı o şiddeti zaten çok daha önceden engelleyebilecek bir güce sahip olurdu" dedi. TÜBİTAK tarafından desteklenen bir projede, şiddet konusunda farkındalığı ölçmeye yönelik araştırma gerçekleştirildiğini söyleyen Gençöz, kadınların en çok KADES uygulaması, uzaklaştırma kararları ve ücretsiz avukat hakları konusunda farkındalık içinde olduklarını kaydetti.