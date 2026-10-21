Haberler Yaşam Haberleri Kadınlara yapay zekâ eğitimi
Giriş Tarihi: 21.10.2026

Kadınlara yapay zekâ eğitimi

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
Kadınlara yapay zekâ eğitimi
  • ABONE OL
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turkcell ve Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) iş birliğinde hayata geçirilen "Kadınlar İçin Yapay Zekâ ve Dijital Güçlenme Eğitimleri", 27 Ekim'de Van'da başlayacak. Van, İzmir, Ankara, Bursa, Gaziantep, Adana ve Samsun'daki keğitimlerde kadınlara dijital ebeveynlik, akıllı ev yönetimi, dijital güvenlik, ev ekonomisi ve güvenli alışveriş gibi günlük yaşamda doğrudan karşılığı bulunan konularda bilgi verilecek. Çocuklarıyla birlikte gelmek isteyen katılımcılara da destek sağlanacak.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadınlara yapay zekâ eğitimi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA