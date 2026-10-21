Kadınlara yapay zekâ eğitimi

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turkcell ve Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) iş birliğinde hayata geçirilen "Kadınlar İçin Yapay Zekâ ve Dijital Güçlenme Eğitimleri", 27 Ekim'de Van'da başlayacak. Van, İzmir, Ankara, Bursa, Gaziantep, Adana ve Samsun'daki keğitimlerde kadınlara dijital ebeveynlik, akıllı ev yönetimi, dijital güvenlik, ev ekonomisi ve güvenli alışveriş gibi günlük yaşamda doğrudan karşılığı bulunan konularda bilgi verilecek. Çocuklarıyla birlikte gelmek isteyen katılımcılara da destek sağlanacak.