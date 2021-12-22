Kadınları fuhşa sürükleyen 10 kişi yakalandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada ilan vererek çaresiz kadınları fuhşa sürükleyen 10 kişiyi teknik takibe aldı. Kayseri ve çevre illerden buldukları müşterilere kadınları pazarlayan şüphelilerin kendi evlerini de fuhuş için kullandırdıkları ortaya çıktı.