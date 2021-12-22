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Giriş Tarihi: 22.12.2021 10:33 Son Güncelleme: 22.12.2021 11:23

Kadınları fuhşa sürükleyen 10 kişi yakalandı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kadınları fuhşa sürükleyen 10 kişi yakalandı

Kayseri polisi, sosyal medya mecralarında verdikleri ilanlarla Kayseri ve çevresinden buldukları müşterilere kadınları para karşılığı sunarak fuhşa saracılık eden 10 kişiyi düzenlenen operasyonla yakaladı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada ilan vererek çaresiz kadınları fuhşa sürükleyen 10 kişiyi teknik takibe aldı. Kayseri ve çevre illerden buldukları müşterilere kadınları pazarlayan şüphelilerin kendi evlerini de fuhuş için kullandırdıkları ortaya çıktı.

Fuhuş için kullanılan ev sahiplerine kadınları da bundukları belirtilen şüpheliler, polisin şafak operasyonuyla yakayı ele verdi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de kadınları fuhuşa sürükleyen 10 kişi yakalandı

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Kadınları fuhşa sürükleyen 10 kişi yakalandı
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