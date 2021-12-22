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OTOMATİK OYNAT
03:45
Mardin'de doktora kolonya şişeli saldırı | Video 22.12.2021 | 12:03
08:06
Devasa gemiyi karadan yürütüp sahile böyle taşıdılar | Video 22.12.2021 | 11:41
05:51
Sağlık çalışanına demir dubayla saldırdı | Video 22.12.2021 | 11:43
00:41
Çuvallı hırsız kamerada | Video 22.12.2021 | 11:47
03:29
Bahçedeki Kangal köpeği hırsızlığı güvenlik kamerasında | Video 22.12.2021 | 11:40
02:43
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"Kafedeki yangında cehennemi yaşadık" | Video 22.12.2021 | 10:07
03:39
Pendik’te İETT otobüsü kaldırımla evin balkonu arasına sıkıştı | Video 22.12.2021 | 10:04
03:52
İstanbul Kartal'da iki katlı kafede yangın paniği 22.12.2021 | 09:26
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Zehir tacirlerine, seri operasyonlar: 4 şüpheli tutuklandı 22.12.2021 | 11:23
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Kayseri'de kadınları fuhuşa sürükleyen 10 kişi yakalandı 22.12.2021 | 11:14
01:08
Bursa'da yolda yürüyen kadına çirkin saldırı kamerada! 22.12.2021 | 10:48
03:54
Ne buldularsa çaldılar, vatandaşı çileden çıkarttılar | Video 22.12.2021 | 09:51
21:12
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Markete giren hırsız, işyeri sahibi tarafından sopayla kovalandı | Video 22.12.2021 | 09:44
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Adana'da molotof bombası ile kundaklanan evde hasar oluştu 22.12.2021 | 09:12
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Esenyurt’ta hırsızların çarşaflı kamuflajı pes dedirtti | Video 22.12.2021 | 09:14
Kayseri polisi, sosyal medya mecralarında verdikleri ilanlarla Kayseri ve çevresinden buldukları müşterilere kadınları para karşılığı sunarak fuhuşa saracılık eden 10 kişiyi düzenlenen operasyonla yakaladı.