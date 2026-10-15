Kadınların ürettiği çiçekler dünya yolunda

Türkiye'de tarımın geleceği yalnızca tarlalarda değil, yeni nesil üretim tesislerinde de şekilleniyor. Bir yanda teknolojiyle dönüşen tarımsal üretim, diğer yanda kadın girişimcilerin kurduğu işletmeler, Türkiye'nin ihracat potansiyeline yeni bir güç katıyor. Bu dönüşümün dikkat çeken adreslerinden biri de süs bitkileri üretiminin önemli merkezlerinden Yalova. Kentte ziraat mühendisi Nihal Başkan'ın kurduğu işletme, kadın ağırlıklı ekibiyle tohumdan fideye uzanan üretim sürecini yönetirken, dünya pazarında büyümeyi hedefliyor. Türkiye'nin süs bitkileri sektörü, geleneksel tarım ürünlerinin dışında katma değerli ihracat fırsatları sunan alanlardan biri haline geldi. Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği verilerine göre sektör, 2025 yılında ihracatını yüzde 14 artırarak 160 milyon dolara taşıdı. 2026 yılının ilk dört ayında ise 71 milyon doları aşan ihracata imza atıldı. Hollanda, Almanya, İngiltere, Gürcistan ve Azerbaycan gibi ülkeler Türk süs bitkilerinin önemli pazarları arasında yer aldı. Bu büyümede Yalova'nın da önemli bir yeri bulunuyor. Kent, dış mekân süs bitkilerinden kesme çiçeğe uzanan geniş üretim kapasitesiyle öne çıkıyor. Yalova'nın süs bitkileri ihracatı 2026'nın ilk beş ayında 2,2 milyon doları aşarken, üreticiler uluslararası pazarlarda daha fazla söz sahibi olabilmek için kapasite artırımı, kalite ve markalaşmaya odaklanıyor.

KOOPERATİFLE BÜYÜME DÖNEMİ

Nihal Başkan'ın girişimcilik yolculuğu artık kendi işletmesiyle sınırlı değil. Tarım ve Orman Bakanlığı Gençlik Konseyi Yalova temsilciliğini de yürüten Başkan, çoğunluğu gençlerden oluşan Sınırlı Sorumlu Yalova Süs Bitkileri İşletme Kooperatifinin başkanlığını üstleniyor. Bu yeni yapılanmayla küçük ve orta ölçekli üreticilerin ortak hareket etmesi, üretim standartlarının geliştirilmesi ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılması hedefleniyor. Başkan, Tarım ve Orman Bakanlığının Ekim 2026'da yayımladığı röportajında, ihracat payını artırmanın en temel hedeflerden biri olduğunu, bunun bireysel çabalardan çok üreticilerin ortak hareket etmesiyle mümkün olabileceğini vurguladı.

TARIMIN GELECEĞİ YÜKSEK TEKNOLOJİDE

İklim değişikliği, artan üretim maliyetleri ve küresel rekabet, tarımda yeni yöntemleri zorunlu hale getiriyor. Modern seracılık, hassas sulama, otomasyon ve veri odaklı üretim sistemleri, özellikle süs bitkileri gibi kalite standartlarının belirleyici olduğu alanlarda önem kazanıyor.

BABASININ SERASINDAN KENDİ İŞLETMESİNE

Nihal Başkan'ın hikâyesi, çocukluk yıllarında babasının kesme çiçek üretimi yaptığı işletmede başladı. Toprağın ve üretimin içinde büyüyen Başkan, bu ilgisini üniversite eğitimiyle profesyonel bir mesleğe dönüştürdü. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden 2012 yılında mezun olan genç mühendis, Yalova'daki iki ayrı işletmede üretim ve işletme müdürlüğü yaptı. Yıllar içinde kazandığı tecrübeyi kendi girişimine taşımaya karar veren Başkan, 2020 yılında Karagül Süs Bitkileri firmasını kurdu. Dış mekân süs bitkileri yetiştiriciliğine odaklanan işletmede, üretimin tohum aşamasından itibaren yürütülmesi ve kadın istihdamı iş modelinin öne çıkan unsurları oldu.

ÜRETİMİN MERKEZİNDE KADINLAR VAR

Kadın ağırlıklı ekibiyle üretim yapan Başkan, tarımda kadınların yalnızca iş gücü olarak değil, işletme sahibi, mühendis ve karar verici olarak da daha fazla yer alması gerektiğini ortaya koyan girişimcilerden biri. İşletmede bitkilerin yetiştirilmesinden bakımına kadar farklı aşamalarda kadın emeği ön plana çıkıyor. Başkan'ın üretim modeli, tarımın yalnızca geleneksel yöntemlerle sürdürülen bir faaliyet olmadığını, bilimsel bilgi, planlama ve girişimcilikle ekonomik değer yaratılabileceğini gösteriyor. Kadın girişimcilerin tarımda karşılaştığı finansmana erişim ve işletme sürdürülebilirliği gibi konular da sektörün önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Başkan, önceki açıklamalarında kamu desteklerinin genç girişimcilerin üretime katılması açısından önemine dikkat çekmiş, desteklerin doğru projelerle değerlendirilmesinin altını çizmişti.