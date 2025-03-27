Kadir Gecesi idrak edildi

Ramazan ayının 27'nci gecesinde olduğu genel kabul görmüş olan ve Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, İslam dünyasında huşu içinde idrak edildi. Kadir Gecesi dolayısıyla iftarın hemen ardından İstanbul'daki Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih, Büyük Çamlıca ve Taksim camileri başta olmak üzere yurt genelindeki bütün camileri dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyip, dua etti. Ezanın ardından da cemaatle birlikte yatsı ve teravih namazı kılındı. Cami çıkışlarında ise hayırseverlerce çocuklar başta olmak üzere vatandaşlara çeşitli hediyeler ve yiyecekler ikram edildi.

KADİR ALAYI TÖRENİ

Bu arada, İstanbul Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesince Osmanlı Devleti'nde Kadir gecelerinde padişahın büyük bir alayla saraydan çıkıp, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne giderken düzenlediği "Kadir Alayı" töreni yeniden ihya edildi. Topkapı Sarayı'ndan başlayan, gençler ve gönüllülerin katıldığı kortejle yapılan yürüyüşe mehter takımı eşlik etti. Turistlerin yoğun ilgi gösterip, fotoğraf ve video çektikleri yürüyüş Ayasofya Meydanı'nda tamamlandı. Yürüyüşe katılanlara baklava ikramı yapıldı.