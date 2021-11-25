Kadir İnanır normal odaya çıktı

72 yaşındaki ünlü sanatçı Kadir İnanır, Muğla'nın Ortaca İlçesinde bir anda rahatsızlanması sonucu, ambulansla 20 Kasım tarihinde Denizli'de bulunan Pamukkale Üniversitesi Hastanelerine kaldırılmıştı. Hastanede tedavileri devam ederken doktorlarından, sağlığının iyi olduğu açıklaması yapılmış ardından da klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine ameliyata alındığı bilgisi paylaşılmıştı. Ameliyatının ardından yoğun bakımda tedavi süreci devam eden İnanır'ın, bugün normal odaya çıktığını sevgilisi Jülide Kural duyurdu.

Jülide Kural İnanır'ın doktorları Nörolog Çağdaş Erdoğan ve Psikiyatri Osman Özdel ile sohbet ederken, "Sevgi emektir sözünün doğruluğunu bir kez daha anlıyorum" sözlerini kullandığını belirterek açıklamasında şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi Kadir İnanır, bir operasyon sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam etmekteydi. 25 Kasım itibariyle tüm veriler olumlu yönde seyrettiğinden normal odaya alınmıştır. Zihin ve beden fonksiyonları bütünüyle sağlıklıdır. Doğal olarak bu zorlu sürecin yorgunluğu devam etmektedir ancak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin elbette doktorları olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının emeği, özeni ve sevgisiyle bu süreci de büyük bir hızla olumluya dönüştürmektedir. Hem sürecin hassasiyeti hem de pandemi nedeniyle maalesef ki ziyaretçi kabul edilmemektedir, bu nedenle sevenlerinin anlayışına sığınıyoruz. Kadir, doktorları Nörolog Çağdaş Erdoğan ve Psikiyatri Osman Özdel ile sohbet ederken, 'Sevgi emektir sözünün doğruluğunu bir kez daha anlıyorum."