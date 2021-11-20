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Giriş Tarihi: 21.11.2021

Kadir İnanır yoğun bakımda

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Kadir İnanır yoğun bakımda
Aniden rahatsızlanan ve felç kalma tehlikesi bulunan ünlü sanatçı Kadir İnanır (72) tedavi altına alındı. Muğla'nın Ortaca ilçesinde yürüyüş yaparken rahatsızlanan İnanır, ambulansla Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Yoğun bakımda kontrol altına alınan İnanır'ın beyin damarında pıhtı attığı belirtildi. Felç kalma riski bulunan İnanır'ın, duruma göre ameliyat edilebileceği öğrenildi. Hastaneden yapılan açıklamada, "Kendisinin durumu iyi olup, tetkikleri devam etmektedir. Türk Sineması'nın değerli ismini, hekimlerimizin gözetimi altında bir müddet daha misafir edeceğiz" denildi.

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Kadir İnanır yoğun bakımda
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