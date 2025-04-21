Haberler Yaşam Haberleri Kafa kafaya çarpışan araçlar küle döndü: 1 ölü, 4 yaralı!
Giriş Tarihi: 21.4.2025 22:20 Son Güncelleme: 21.4.2025 22:50

Kafa kafaya çarpışan araçlar küle döndü: 1 ölü, 4 yaralı!

Burdur’da meydana gelen olayda, 48 yaşındaki Ramazan C., idaresindeki otomobil, 68 yaşındaki Ünal Demir idaresindeki araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Ünal Demir ile diğer aracın sürücüsü Ramazan C. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Makbule C., Hakkı C. ve Defne C. yaralandı. Ağır yaralanan Ünal Demir yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Kafa kafaya çarpışan araçlar küle döndü: 1 ölü, 4 yaralı!

Kaza, merkeze bağlı Yazıköy köyü Burdur-Çardak Lavanta yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan C.(48) idaresindeki otomobil ile Ünal Demir (68) idaresinde otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücü Ünal Demir ile diğer aracın sürücüsü Ramazan C. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Makbule C., Hakkı C. ve Defne C. yaralandı. Yaralılar köylüler tarafından araçlardan çıkarıldıktan sonra iki otomobil de alev alarak yanmaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslar ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ünal Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hastanede tedavisi süren diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, iki araçta tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Kazanın otomobilin şerit ihlali yapması sonucu meydana geldiği iddia edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kafa kafaya çarpışan araçlar küle döndü: 1 ölü, 4 yaralı!
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