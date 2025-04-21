Kafa kafaya çarpışan araçlar küle döndü: 1 ölü, 4 yaralı!

Kazada sürücü Ünal Demir ile diğer aracın sürücüsü Ramazan C. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Makbule C., Hakkı C. ve Defne C. yaralandı. Yaralılar köylüler tarafından araçlardan çıkarıldıktan sonra iki otomobil de alev alarak yanmaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.