Kafede silah satıyorlardı… Silahlarla yakalandılar

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sultangazi İlçesi 50. Yıl Mahallesi'ndeki bir kafede yasa dışı silah ticareti yapıldığını tespit etti ve adrese operasyon düzenledi. F.Ç. (30), H.B.A. (35), A.Ç. (20) ve B.E. (27) isimli dört kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Kafede yapılan aramalarda dört ruhsatsız tabanca, bir otomatik silah ve 439 mermi ele geçirildi. Yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.