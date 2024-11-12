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Giriş Tarihi: 12.11.2024 10:03 Son Güncelleme: 12.11.2024 10:11

Kafede silah satıyorlardı… Silahlarla yakalandılar

İstanbul’da bir kafede yasa dışı silah satışı yapan dört kişi; Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından silahlarla ve mermilerle suçüstü yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Kafede silah satıyorlardı… Silahlarla yakalandılar

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sultangazi İlçesi 50. Yıl Mahallesi'ndeki bir kafede yasa dışı silah ticareti yapıldığını tespit etti ve adrese operasyon düzenledi. F.Ç. (30), H.B.A. (35), A.Ç. (20) ve B.E. (27) isimli dört kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Kafede yapılan aramalarda dört ruhsatsız tabanca, bir otomatik silah ve 439 mermi ele geçirildi. Yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Kafede silah satıyorlardı… Silahlarla yakalandılar
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