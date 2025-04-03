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Giriş Tarihi: 3.4.2025 22:24 Son Güncelleme: 3.4.2025 22:59

Kafedeki silahlı kavgada ikizlerden biri öldü

Diyarbakır’da, bir kafedeki silahlı kavgada ikiz kardeşlerden biri öldü. Diğer kuzen ise yaralandı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Kafedeki silahlı kavgada ikizlerden biri öldü

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Ahmet Kaya Caddesi üzerinde bulunan bir kafede husumetli oldukları belirtilen iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada silahlarda kullanılırken, iki grup arasındaki kavga silahlı çatışmaya döndü.

Bir anda ortalık savaş alanına dönerken, mermilerin isabet ettiği ikiz 18 yaşındaki ikiz erkek kardeşler ağır yaralandı. Yaralanan H.K. ve H.K. çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı H.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı kavgada yaralanan H.K.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan otopsiden sonra H. K. yakınları tarafından alınarak toprağa verildi. Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiri yakalamak için çalışma başlattı.

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Kafedeki silahlı kavgada ikizlerden biri öldü
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