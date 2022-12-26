Kafenin tuvaletinde gizli yapan garsonun 5 yıl hapsi istendi

İstanbul Fatih'te bulunan ünlü bir kafeye 12 Mayıs günü arkadaşlarıyla birlikte giden 24 yaşındaki Merve B. bir süre sonra kafenin tuvaletine girdi. Genç kız, aynanın üst tarafından klozeti gösterir şekilde hazırlanmış bir kamera düzeneği olduğunu fark etti. Düzeneği ortaya çıkaran genç kız, kafenin müdürüne durumuna sorarak polisleri aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, düzeneğin bağlı olduğu telefonu tespit etti.

TUTUKLANDI

Telefon kafede garsonluk yapan 18 yaşındaki Nurullah N.'ye aitti. Gözaltına alınan genç işçi, söz konusu kafede çalıştığını, olay günü kız erkek ortak kullanım olan tuvalete telefonunun kamera kaydını açarak üst kısma gizlediğini ve oradan ayrıldığını anlattı. Genç kızın telefonu fark etmesi ile orada bulunan şahısların sinirinin geçmesi için oradan ayrıldığını, genç kızı beğendiği için sadece onun videosunu çekmek amacı ile böyle bir şey yaptığını ve pişman olduğunu ifade eden garson, ifadesi sonrası tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. 18 yaşındaki Nurullah N. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 YIL HAPSİ İSTENDİ

Savcılık, tutuklu genç hakkında 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianamede, Nurullah N.'nin genç kızı müstehcen şekilde görmek amacıyla kafenin tuvaletine kamera kaydını açarak koyduğu ve genç kıza ait özel görüntüleri kayda aldığı anlatıldı. Genç, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.