‘Kafes’ operasyonunda 257 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, suç örgütlerine yönelik 37 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul, Adana, Diyarbakır, Çanakkale, Eskişehir, Mersin, Muğla, İzmir ve Niğde'de organize suç örgütü ile örgütlere silah ve malzeme temin eden 30 suç yapısı çökertildi. 257 şüpheli gözaltına alındı.Organize suç örgütlerinin; finans sağlamak ve silah temin amacıyla işyerlerini kurşunladıkları, yağmaladıkları, silah ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlendi. Örgüt üyelerinin yerleştirildiği güvenlik şirketi vasıtasıyla mekânların güvenlik faaliyetlerini ele geçirdikleri belirlendi. Kapı korumalığını kabul etmeyen eğlence mekânlarına silahlı saldırı düzenle dikleri tespit edildi.