Kağıt toplayıcılığından, dünya şampiyonluğuna!

Dünya çapında 500 milyon izleyeciye ulaşan MMA sporunun Octagon ligi, bu yıl Türkiye'de, Kocaeli'nde oynandı. 32 sporcunun kozlarını paylaştığı ve 84 ülkede canlı yayınlanan MMA Octagon ligi İzmit İlçesinde bulunan Şehit Polis Recep Toplaoğlu Salonundan gerçekleşti. Kocaeli'de düzenlenen MMA organizasyonunda da dövüşen 8 Türk sporcudan biri olan Kadir Dalkıran, rakibi Sanbet Naimanbaev'i mağlup etmeyi başardı. Dalkıran'ın musabaka sonrası yaptığı açıklamalarda, bu spora olan ilgi ve merakının nasıl başladığını ve ilginç hayat hikayesini de anlattı. Karşılaşmada pes etme aşamasına gelen ancak eski yaşantısını hatırlayıp, bu sayede pes etmeyerek maçı kazandığını söyledi.

MERAK HAYATININ AKIŞINI DEĞİŞTİRDİ

Aldığı başarılar ile ilgi odağı olan Dalkıran, 14 yaşına kadar ailesi ile birlikte sokaklarda kağıt, metal ve hurda toplayarak geçimlerini sağladığını anlatarak, "Bir gün yine sokakta karton,hurda ve metal toplarken gördüğüm bir yazı dikkatimi çekti. MMA veKick Boks'un ne olduğunu merak etti. O merak benim hayatımın akşını değiştirdi. Ne olduğunu öğrenince bu sporu yapmak istedim. Azim ve inanç ile severek yaptığım sporda dereceler aldım. 2017 yılında ise dünya şampiyonu oldum.Hala MMA için dövüşüyorum ve bir yandan da antrenörlük yapıyorum"dedi.

BELKİ BAŞKA YERDEYDİM

24 yaşındaki sporcu Dalkıran, "Bu spor beni çok iyi yerlere taşıdı. Eğer bu sporu yapmasaydım, belki de şu an başka bir yerlerdeydim. Belki madde bağımlısı veya cezaevinde kalan bir suçluydum. Ama bu spor yaşantıma iyi bir yön verdi. Son karşılaşmamda da ben motive eden olay bu oldu.Maçtan çıktım ve sol kolumda ki bağlarda kopuklar vardı. Belki ikinci raundd bu nedenle pes bile edebilirdim. Ama eski günler gözümün önüne geldi. Kendi kendime pes etmek yok dedim. Başarı için savaşmak lazım diyerek maça devam ettim ve kazandım" dedi.

UFC'DE BİR TÜRK GÖRECEKLER

Roman kökenli olan ve birçok yerde almış olduğu başarılar ile bayrağımızı dalgalandıran Yalovalı sporcu Dalkıran, "10 yıl önce gördüğüm bir reklam yazısından sonra organizasyon yapılan yerden içeri girmek istedim. Çok merak ettim. Ama çekindim. Roman olduğum için dışlanırmıyım diye düşündüm. Ancak yanımdaki arkadaşlar da beni ikna edince hep beraber oraya girdik. Orada İbrahim Yıldız ile tanıştım. O gün benim hayatımın kutuluşu oldu. Şu anda hem sporcu yetiştiriyorum. Hem de profosyonel musabakalarda dövüşerek para kazanıyorum. En önemlisi aldığımız başarılar ile her yerde bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Hedefim her sporcu gibi en iyisi olmak. UFC'ye katılmak ve kemer almak. İnşallah, Allahın izini ile bunu gerçekleştireceğim. İnşallah UFC'de bir Türk görecekler" şeklinde konuştu.