Kâğıthane Belediyesi’nden 2024’e damga vuran hizmetler

İlçe genelinde yolları yenilemek ve vatandaşların güvenli bir ulaşım sağlaması için 9.261 ton asfalt kullanıldı. Ayrıca 120.751 metrekarelik alanda parke taşlarıyla yollar ve kaldırımlar düzenlendi. Bu çalışmalar Kâğıthane'nin sokaklarına modern bir görünüm kazandırırken, yaya ve araç trafiği için de büyük kolaylık sağladı.

ALTYAPIYA GÜÇLÜ DOKUNUŞLAR

Olası su baskınlarını önlemek amacıyla 3.150 metre uzunluğunda yağmur suyu kanalı döşendi. Bunun yanı sıra 640 metreküp perde duvar inşa edilerek hem altyapı güçlendirildi hem de sokaklar daha güvenli hale getirildi.

KENTSEL DÜZENLEME ÇALIŞMALARI

Kâğıthane Belediyesi tarafından ilçedeki yol ve merdiven güvenliğini artırmak için 4.559 metre korkuluk montajı yapıldı. Düzenli trafik akışını sağlamak adına ise 10.961 metre uzunluğunda yol çizgisi çalışması gerçekleştirildi.

TEKNOLOJİ VE İLETİŞİMDE BÜYÜK ADIM

Fiber optik altyapı projeleri kapsamında, 15 sokakta yeni hatlar döşenerek internet hızı 20 kat artırıldı. Ayrıca 53 sokakta havai elektrik hatları yer altına alınarak hem görüntü kirliliği önlendi hem de altyapı daha dayanıklı hale getirildi.

GÜNLÜK TAMİR VE BAKIMLAR SÜREKLİ DEVAM ETTİ

Kâğıthane genelinde, 26.961 noktada mobil tamirat hizmeti sağlanarak trafikte sürüş güvenliği arttırıldı. Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kâğıthanelilere verdikleri destek için teşekkür ederek yapılan çalışmaları şu sözlerle değerlendirdi: "2024 yılı boyunca ilçemizin her köşesine dokunarak sorunlara çözüm ürettik ve halkımıza daha konforlu bir yaşam alanı sunmak için çalıştık. Bu başarı, ekiplerimizin özverisi ve siz değerli hemşehrilerimizin desteğiyle mümkün oldu. 2025'te de aynı azimle yeni projeleri hayata geçireceğiz. Hep birlikte Kâğıthane'mizi daha ileriye taşıyacağız."