Kağıthane Devlet Hastanesi ‘Seyrantepe Hamidiye’ye taşınıyor

Ülke genelindeki sağlık tesislerinin depreme mukavemeti konusundaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın Fatih'te bulunan binalarında sağlık ve eğitim hizmeti, binalardaki deprem risk durumu sebebiyle önceki gün durduruldu. Dün de Kağıthane Devlet Hastanesi için tahliye kararı alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile Hatay'daki sahra hastanesini ziyaretinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Yaraların bir an evvel sarılabilmesi için uğraş verdiklerini dile getiren Bakan Koca, şu bilgileri paylaştı: "Depreme dayanıklılık araştırma çalışmaları, ülke genelinde yürütülmektedir. İstanbul Kağıthane Devlet Hastanemiz, Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanemize taşınarak hizmete devam edecektir. Taşınma işlemi birkaç gün içinde tamamlanacaktır. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve İstanbul Tıp Fakültesi hastaneleri için de hem hizmetin devamı hem kıymetli bilim insanlarımızın hizmeti devam ettirmelerini sağlamak için bir gayret içindeyiz. (Deprem bölgesinde) Şu ana kadar halk sağlığını tehdit edecek bir durumun ortaya çıkmamış olması, sıkı tedbirler sayesindedir."