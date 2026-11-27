GÖRGÜ TANIĞI KAMYON SAHİBİNE HABER VERDİ

Araç sahiplerinden alınan bilgiye göre, olayı gören bir kişi tanıdığı kamyon sahibini telefonla arayarak durumu bildirdi. Görgü tanığının, 3 kişinin kamyonların camlarını aynı anda taşla kırdıktan sonra bir araca binerek sokaktan uzaklaştığını anlattığı öğrenildi. Görgü tanığının aracın plakasını alamadığı öğrenildi.

HIRSIZLIK YAPILMADIĞI BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin araç sahipleriyle yaptığı görüşmelerde, olay öncesinde herhangi bir tartışma yaşamadıkları ve kimseyle husumetli olmadıklarını belirttikleri öğrenildi. Kamyonlardan herhangi bir eşya çalınmadığı da belirlendi. Mağdurların, olayın kamyonların sokağa park edilmesinden rahatsızlık duyanlar tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini söyledikleri öğrenildi.