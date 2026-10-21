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Giriş Tarihi: 21.10.2026 22:14

Kağıthane'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Kağıthane'de 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

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İHA
Kağıthane’de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Kağıthane'deki yangın, saat 20.30 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi Çampark Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler hızla büyüyerek çatı katını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YANGINA ÜÇ KOLDAN MÜDAHALE EDİLDİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına üç koldan müdahale etti. Çatı katında yaşayan aile ise kendi imkanları ile evden çıktı.

ÇATI KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucunda söndürülen yangında çatı kullanılamaz hale geldi.

Yangına müdahale anları havadan görüntülenirken, mahalle sakinleri yangını meraklı gözlerle evlerinin camlarından izledi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL #KAĞITHANE
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Kağıthane'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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