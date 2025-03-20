Kağıthane’de bayram alışveriş festivali başladı

Bayram alışverişi Kağıthane Belediyesinde erken başladı. Bayrama 10 gün kala 31 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek etkinlikte giyimden ev tekstiline, züccaciyeden aksesuara kadar birçok ürün yer alıyor.

Festival kapsamında, ünlü markalar bayram alışverişine özel avantajlı fiyatlarla ürünlerini satışa sunuyor. Hem bölge halkının hem de çevre ilçelerden gelen ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, bay-bayan ve çocuk giyim, ev dekorasyonu ve takı uygun fiyatlarla tüketicilere ulaşıyor.

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; "Hemşehrilerimizin bayram öncesi ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabilmesi için Hasbahçe Etkinlik Alanı'nda Bayram Alışveriş Festivali'ni düzenliyoruz. Burada vatandaşlarımız, kaliteli ürünlere avantajlı fiyatlarla ulaşma fırsatı bulacak. Bayramın bereketini hep birlikte yaşamak için tüm hemşehrilerimizi festivalimize bekliyoruz." dedi.

Bayram öncesi alışverişini avantajlı fiyatlarla tamamlamak isteyen vatandaşlar, Hasbahçe Etkinlik Alanı'nda 31 Mart'a kadar devam edecek festivali ziyaret edebilir.