Kağıthane’de bir garip olay! Çıplak halde markete girip müşterilere saldırdı: Polisi görünce aracın altına saklandı!

ÇIPLAK HALDE MARKETE GİRİP DEHŞET SAÇTI

Yüzünde kan olduğu belirtilen Salih A.'nın, İngilizce 'Bomba' diye bağırarak içeridekilere saldırması üzerine müşteriler kaçtı. Çevredekileri tehdit ettiği ve saldırgan tavırlar sergilediği belirtilen Salih A., ardından marketten çıkarak park halindeki otomobilin altına saklandı.