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Giriş Tarihi: 7.10.2026 11:20 Son Güncelleme: 7.10.2026 11:35

Kağıthane’de bir garip olay! Çıplak halde markete girip müşterilere saldırdı: Polisi görünce aracın altına saklandı!

İstanbul Kağıthane’de iddiaya göre çıplak halde markete giren 28 yaşındaki Salih A. dehşet saçtı. Genç adam ingilizce 'Bomba' diye bağırarak müşterilere saldırdığı öne sürüldü. Çevredekilerin kaçıştığı olayda, marketten çıkan Salih A. park halindeki otomobilin altına girdi. Polis ekiplerine direnen Salih A., bulunduğu yerden çıkarılarak gözaltına alındı. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Kağıthane’de bir garip olay! Çıplak halde markete girip müşterilere saldırdı: Polisi görünce aracın altına saklandı!
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Olay, 4 Ekim Pazar günü saat 20.30 sıralarında Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta çıplak halde dolaşarak bağıran Salih A., bir markete girdi.

ÇIPLAK HALDE MARKETE GİRİP DEHŞET SAÇTI

Yüzünde kan olduğu belirtilen Salih A.'nın, İngilizce 'Bomba' diye bağırarak içeridekilere saldırması üzerine müşteriler kaçtı. Çevredekileri tehdit ettiği ve saldırgan tavırlar sergilediği belirtilen Salih A., ardından marketten çıkarak park halindeki otomobilin altına saklandı.

OTOMOBİLİN ALTINA GİRİP POLİSE DİRENDİ

İhbar üzerine olay yerine Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri sevk edildi. Polis, Salih A.'yı otomobilin altında çıplak halde yatarken buldu. Bulunduğu yerden çıkmayan ve ekiplere direnen Salih A., yakalandı. Salih A.'nın müdahale sırasında bir polise başıyla vurduğu da öne sürüldü.

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HASTANEYE YATIRILDI

Mühendis olduğu öğrenilen Salih A. gözaltına alınarak hasteneye götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli daha sonra emniyete götürüldü. Hakkında, 'Çevreye rahatsızlık vermek' ve 'Müstehcenlik' suçlarından işlem başlatılan Salih A., savcılık kararıyla Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatırıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KAĞITHANE #İSTANBUL

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Kağıthane’de bir garip olay! Çıplak halde markete girip müşterilere saldırdı: Polisi görünce aracın altına saklandı!
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