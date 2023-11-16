Kağıthane’de ’çöp’ kavgası: Komşularına ateş açtı!

KOMŞULARINA ATEŞ ETTİ

Ahmet T., belindeki silahı çıkararak karşı tarafa art arda ateş etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken kurşun isabet eden iki otomobilde hasar oluştu. Araya girenlerin yardımıyla kavga son buldu. Yaşanan kavga ve Ahmet T.'nin silahıyla ateş etmesi ise binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri Ahmet T.'yi gözaltına aldı. Ahmet T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.