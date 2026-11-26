TAMİR ETTİĞİ MOTOSİKLET ÇALINTI ÇIKTI

İddiaya göre olay öncesinde mahalleden tanıdığı 2 kişi, tamir edilmesi için El A.'ya motosiklet getirdi. Saat 17.00 sıralarında teslim aldığı motosikletin arka fren telini ve balatasını değiştiren El A., saat 20.30 sıralarında motosikleti teslim etti. Motosikletin çalıntı çıkmasının ardından motosikleti El A.'dan satın aldığını öne süren Ö.Y.'nin, sorumluluktan kurtulmak için motosiklet tamircisine iftira attığı iddia edildi.Vedat Y.'nin 'Kasten yaralama' suçundan 1, Moussa El A.'nın ise 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 2, 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'Evden hırsızlık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından 1'er olmak üzere emniyete 5 geliş kaydı olduğu öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör