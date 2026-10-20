Kağıthane’de dehşete düşüren anlar! Eski sevgilisi ve yanındaki adama kurşun yağdırdı: ‘3 el ateş ettiğimi hatırlıyorum’

'SENİN KAFANI KESECEĞİM' TEHDİDİ

Kenan A., ifadesinin devamında, "4 Ağustos Salı günü saat 19.30 sıralarında markete gittim. Burada Erkan ile karşılaştım durup bana bakarak gülmesi ve değişik yüz ifadesi sebebiyle Erkan'a 'Neden böyle yapıyorsun bak böyle yapma' şeklinde kendisini uyardım. Burada aramızda kısa bir konuşma geçti herhangi bir olay olmadı. Ben Erkan'a hakkımı mahkemede aradığımı söyledim. Daha sonra buradan çıkıp motosikletime binip evime gittim. İlk telefonu açtığımda bana hitaben 'Neredesin sen' demesi ve küfür etmesi üzerine telefonu kapattım. Üzerine tekrar aradı ve bana hitaben 'Neredesin sen' diyerek tekrar küfür etti. Kendisine 'Evdeyim oğlum' demem üzerine 'Bekle geliyorum senin o kafanı keseceğim' dedi. Yarım saat geçmeden kapının önüne geldi. Ben aşağıya inmedim. Erkan aşağıda 'İnsene aşağı senin o kafanı keseceğim öldüreceğim seni' şeklinde hakaret içerikli sözlerle bağırıyordu. Sibel'i bu aşamada görmedim. Daha sonra konuşmak için aşağı indim. Aşağı inerken Sibel A.'nın sesini duydum" ifadelerini kullandı.