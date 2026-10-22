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Giriş Tarihi: 22.10.2026 09:27 Son Güncelleme: 22.10.2026 09:29

Kağıthane’de kanlı infaz: Park halindeki araca kurşun yağdırdılar!

İstanbul Kağıthane’de park halindeki cipe düzenlenen silahlı saldırıda araç içerisinde oturan Eser Aktaş (44), hayatını kaybetti. Aktaş'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler kaldırılan aracın altında takip cihazı araması yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Olay, saat 16.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki cipte oturan Eser Aktaş, silahlı saldırıya uğradı. Saldırının ardından şüpheliler motosikletle kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde olayda 2 kurşunla göğsünden ve elinden vurulan Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZE MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği araçta ve çevresinde inceleme yaptı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Eser Aktaş'ın cenazesi ambulansla hastane morguna götürüldü.

SİLAHI ELEKTRİK PANOSUNA BIRAKIP KAÇMIŞLAR

Polis ekiplerinin incelemelerinde, saldırıyla bağlantılı oldukları belirlenen şüphelilerin Merkez Mahallesi'ndeki bir elektrik panosunun bulunduğu noktaya silah ve kıyafetlerini bıraktıkları öğrenildi. Şüphelilerin kullandıkları motosikleti de aynı yerde bırakarak kaçtıkları belirlendi. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

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GPS İNCELEMESİ

Öte yandan olay yerinden kaldırılan aracın altonda ekipler detaylı bir inceleme yaptı. Aracın altına yerleştirilmiş herhangi bir GPS cihazı varmı yok mu detaylıca bakıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL #KAĞITHANE

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Kağıthane’de kanlı infaz: Park halindeki araca kurşun yağdırdılar!
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