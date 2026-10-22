Kağıthane’de kanlı infaz: Park halindeki araca kurşun yağdırdılar!

Olay, saat 16.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki cipte oturan Eser Aktaş, silahlı saldırıya uğradı. Saldırının ardından şüpheliler motosikletle kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde olayda 2 kurşunla göğsünden ve elinden vurulan Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
CENAZE MORGA GÖTÜRÜLDÜ
Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği araçta ve çevresinde inceleme yaptı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Eser Aktaş'ın cenazesi ambulansla hastane morguna götürüldü.
SİLAHI ELEKTRİK PANOSUNA BIRAKIP KAÇMIŞLAR
Polis ekiplerinin incelemelerinde, saldırıyla bağlantılı oldukları belirlenen şüphelilerin Merkez Mahallesi'ndeki bir elektrik panosunun bulunduğu noktaya silah ve kıyafetlerini bıraktıkları öğrenildi. Şüphelilerin kullandıkları motosikleti de aynı yerde bırakarak kaçtıkları belirlendi. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.