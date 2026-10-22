Kağıthane’de kanlı infaz: Park halindeki araca kurşun yağdırdılar!

GPS İNCELEMESİ

Öte yandan olay yerinden kaldırılan aracın altonda ekipler detaylı bir inceleme yaptı. Aracın altına yerleştirilmiş herhangi bir GPS cihazı varmı yok mu detaylıca bakıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör