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Giriş Tarihi: 19.8.2024 00:52

Kağıthane’de korkunç suikast iddiası! Susturuculu silah olay yerinde bulundu

İstanbul Kağıthane’de akşam saatlerinde iddiaya göre bir araç içerisinde 2 kişiye susturuculu silahla saldırı düzenlendi. Saldırıda iki kişi ağır yaralanırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Yaralılardan birinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Emir SOMER Emir SOMER
Kağıthane’de korkunç suikast iddiası! Susturuculu silah olay yerinde bulundu

Kağıthane Hamidiye Mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre bir araç içerisinde bulunan şahıslara yönelik susturuculu silahla saldırı düzenlendi.

Saldırıda iki kişinin yaralandığı öğrenilirken yaralılar ihbar üzerine gelen sağlık ekipleriyle hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan iki kişiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken diğerinin de tedavisinin sürdüğü öne sürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken ekipler olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 susturuculu silaha da el koydu.

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Kağıthane’de korkunç suikast iddiası! Susturuculu silah olay yerinde bulundu
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