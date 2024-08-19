Kağıthane’de korkunç suikast iddiası! Susturuculu silah olay yerinde bulundu

Saldırıda iki kişinin yaralandığı öğrenilirken yaralılar ihbar üzerine gelen sağlık ekipleriyle hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan iki kişiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken diğerinin de tedavisinin sürdüğü öne sürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken ekipler olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 susturuculu silaha da el koydu.