Kağıthane’de kuyumcuya kurşun yağmuru: Saldırının görüntüleri ortaya çıktı! Meğer ateş ederken...

KUYUMCUYA SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kepenkleri kapalı iş yerine ateş açıldığı, motosikleti kullanan şüphelinin o anları cep telefonuyla kaydettiği ve bağırdığı anlar görülüyor. Diğer yandan iş yeri sahibi Mehmet H.,'nin polisle yaptığı görüşmede daha önce tehdit aldığını söylediği ve bu nedenle savcılığa başvurduğu öğrenildi.