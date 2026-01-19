Kağıthane’de öğrencilerin sömestir tatili dolu dolu geçiyor

Kağıthane Belediyesi'ne ait yaklaşık 10 kültür merkezinde çocuklara yönelik film ve tiyatro gösterimleri gerçekleştiriliyor. Sanatla iç içe bir tatil geçiren çocuklar eğitici ve eğlenceli içeriklerle buluşuyor. Yahya Kemal ve Hamidiye mahallelerinde bulunan spor komplekslerinde ise her gün binlerce çocuk alanında uzman eğitmenler eşliğinde 22 farklı branşta spor eğitimi alıyor. Spor faaliyetleriyle çocukların fiziksel gelişimleri desteklenirken, disiplin ve takım ruhu kazanmaları da hedefleniyor.

Kağıthane Belediyesi Doğal Buz Pisti'nde 6-16 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik paten eğitimleri düzenleniyor. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerle çocuklar güvenli bir ortamda buz sporlarıyla tanışma fırsatı buluyor. Belediyeye bağlı Uzay Evi'nde ise çocuklar uzay temalı uygulamalarla bilimle iç içe bir deneyim yaşıyor. Astronot kıyafetleri giyen çocuklar, VR uygulamaları, Ay'a iniş simülasyonları, uzayda ağırlık deneyimleri ve interaktif düzenekler sayesinde uzayı yakından tanıyor.

Emniyetevleri Millet Kıraathanesi bünyesindeki Çocuk Kütüphanesi de sömestir tatilinde çocukların uğrak noktalarından biri oluyor. 3 binin üzerinde kitap, akıl oyunları, bulmacalar ve eğlenceli etkinliklerle çocuklar hem öğreniyor hem de keyifli vakit geçiriyor. Okul öncesi yaş grubuna özel içerikler de kütüphanede yer alıyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, yarıyıl tatiline yönelik çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada çocukların tatil sürecini verimli geçirmelerini önemsediklerini belirterek, "Çocuklarımızın sömestir tatilini en iyi şekilde değerlendirebilmesi için belediyemize ait merkezlerde çok sayıda etkinlik düzenliyoruz. Kültürden spora, bilimden sanata uzanan bu programlarla çocuklarımıza keyifli bir tatil sunuyoruz. Çocuklarımıza iyi tatiller diliyorum" ifadelerini kullandı.