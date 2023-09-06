Haberler Yaşam Haberleri Kağıthane’de okul önünde domuz ölüsü bulundu
Giriş Tarihi: 6.9.2023 10:45 Son Güncelleme: 6.9.2023 10:46

Kağıthane’de okul önünde domuz ölüsü bulundu

İstanbul’da bir site içerisinde bulunan okulun önünde yaban domuz ölüsü bulundu. O anları gören vatandaş cep telefonuyla görüntülendi.

Ece YILDIZ Ece YILDIZ
Kağıthane’de okul önünde domuz ölüsü bulundu

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yaban domuzları, ormanlık alanda yiyecek bulamayınca şehir merkezine kadar inebileceğini değerlendirildi. Sokak arasında yaban domuzlarını gören vatandaşlar panikten ne yapacaklarını bilemedi. Öte yandan bir site içerisinde bulunan okulun önünde yaban domuz ölüsü bulundu.

VATANDAŞLAR KORKTU

Sokakta park halinde bekleyen bazı araçlara da zarar veren domuzlar, mahalle sakinlerine büyük panik yaşattı.

AÇ OLUNCA İNSANLARA ZARAR VEREBİLİR

Domuzlar genelde insanlardan uzak dururlar. İnsan kokusunu 1-2 kilometre uzaktan alabilir ve yaklaşmazlar ama aç olması veya yavrularına karşı sizi bir tehdit olarak algılaması sonucunda insanlara zarar verebilir.

İNCELEME YAPILACAK

Vatandaşların ihbarı üzerine çalışma başlatan Kağıthane Belediyesi ekipleri, ölü domuzu okulun önünden kaldırdı. Belediye yetkilileri, domuzun ne şekilde geldiği ve neden öldüğü ile ilgili inceleme başlattıklarını bildirdi.

O anları gören vatandaş cep telefonuyla görüntülendi

EN ÇOK OKUNANLAR

Kaptan Eda Erdem'in 12 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer adını bile formasında taşıyor
Ankara'da dikkat çeken buluşma! Akşener CHP'yi saf dışına itti: "Üçüncü yol ittifakı
Akasya Durağı'nın Gülbin'i bu haliyle bambaşka! Aslı Altaylar sosyal medyayı yaktı geçti
İstanbul'u sağanak vurdu, AKOM uyudu! Vatandaşı uyarmadılar
Gabar ve Cudi’den son gözler o bölgede! Terörden temizlendi petrol müjdesi bekleniyor
Tatilleri zehir oldu! Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve kızı hastanelik oldu
Küçükçekmece'de İmamoğlu'na İSKİ tepkisi! "Ne zaman arayacaksınız ölünce mi?"
Galatasaray’ın yıldızı Icardi’nin eşi Wanda yengeye Türkçe dersi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Melisa Döngel Marilyn Monroe benzerliğiyle başrolü kaptı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kağıthane’de okul önünde domuz ölüsü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA