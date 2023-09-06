Kağıthane’de okul önünde domuz ölüsü bulundu

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yaban domuzları, ormanlık alanda yiyecek bulamayınca şehir merkezine kadar inebileceğini değerlendirildi. Sokak arasında yaban domuzlarını gören vatandaşlar panikten ne yapacaklarını bilemedi. Öte yandan bir site içerisinde bulunan okulun önünde yaban domuz ölüsü bulundu.

VATANDAŞLAR KORKTU

Sokakta park halinde bekleyen bazı araçlara da zarar veren domuzlar, mahalle sakinlerine büyük panik yaşattı.

AÇ OLUNCA İNSANLARA ZARAR VEREBİLİR

Domuzlar genelde insanlardan uzak dururlar. İnsan kokusunu 1-2 kilometre uzaktan alabilir ve yaklaşmazlar ama aç olması veya yavrularına karşı sizi bir tehdit olarak algılaması sonucunda insanlara zarar verebilir.

İNCELEME YAPILACAK

Vatandaşların ihbarı üzerine çalışma başlatan Kağıthane Belediyesi ekipleri, ölü domuzu okulun önünden kaldırdı. Belediye yetkilileri, domuzun ne şekilde geldiği ve neden öldüğü ile ilgili inceleme başlattıklarını bildirdi.

O anları gören vatandaş cep telefonuyla görüntülendi