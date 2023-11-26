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Giriş Tarihi: 26.11.2023 14:22

Kağıthane’de otomobile silahlı saldırı: 17 el ateş ettiler, genç başından vuruldu

Kağıthane’de otomobiliyle seyir halinde olan 22 yaşındaki genç, cadde üzerinde silahlı saldırıya uğradı. Otomobile 17 el ateş edilirken, araçtaki genç, kafasına isabet eden kurşunla ağır şekilde yaralandı. Park halindeki 2 otomobile de kurşunların isabet ettiği olayla ilgili polis çalışma başlattı.

İHA
Kağıthane’de otomobile silahlı saldırı: 17 el ateş ettiler, genç başından vuruldu
Olay, saat 05.30 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi Dr. Cemil Bengü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki Fırat Öncü, 34 HLZ 789 plakalı otomobille cadde üzerinde seyir etmeye başladı. Genç sürücü son duraklara geldiği esnada kaldırımda bekleyen iki şahsın silahlı saldırısına uğradı. Genç saldırıdan kaçmaya çalıştı ancak arkasından 17 el ateş edilince başından vuruldu. Araç ise park halindeki iki araca çarparak güçlükle durabildi. Mahallesinin silah seslerini duyarak dışarıya çıktığı olayda saldırganlar da koşarak olay yerinden kaçtı.

17 EL ATEŞ AÇTILAR BAŞINDAN VURULDU
Öte yandan, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarıldığı öğrenildi Öncü, olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan gencin ameliyata alındığı öğrenildi.

POLİS SALDIRGANIN PEŞİNDE
Diğer yandan çevrede güvenlik önlemi alan polis, otomobilde bir süre inceleme yaptı. Otomobilde ruhsatı başkasının üzerine olan bir tabanca ele geçirilirken, kurşunlardan bir kaçının iki otomobil ile bir doğalgaz kutusuna isabet ettiği öğrenildi.
Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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Kağıthane’de otomobile silahlı saldırı: 17 el ateş ettiler, genç başından vuruldu
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