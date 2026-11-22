'KIZ ARKADAŞIMI ARAMAYA GELDİM'

Ömer Faruk İ.'nin emniyette verdiği ifadede, "İstinye Mahallesinde mahalleden tanıdığım M.E.'yi gördüm. Yanında araçla durdum, üzeri ıslanmıştı. Ben de 'Ne yapıyorsun burada' dedim. Bana 'Abi ben Çeliktepe'ye gideceğim' deyince ben de 'Gel ben bırakırım' dedim. Ardından M.E. araca bindi. Çeliktepe'ye doğru seyir halindeyken M.E. adrese yaklaştığımız esnada bana 'Abi Çeliktepe'de kız arkadaşım var, tam olarak nerede oturduğunu bilmiyorum ben de onu aramaya geldim' dedi. Ardından Çeliktepe Mahallesi'nde M.E.'nin kız arkadaşını bulamayacağını anladığımda geri dönmeye karar verdim. M.E. bana 'Dur abi 1 dakikaya geliyorum' diyerek yolcu koltuğundan kapüşonlu bir şekilde araçtan indi. Araçtan iner inmez otoparka doğru koştu ve içeri girdi. Otoparka girdikten sonra hatırladığım kadarıyla 7-8 el silah sesi geldi. Ben arabaya M.E.'yi alırken yanında tabanca olduğunu kesinlikle bilmiyordum" dediği öğrenildi.