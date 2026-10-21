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Giriş Tarihi: 21.10.2026 20:56

Kağıthane’de silahlı saldırı! Otomobilde oturan kişi hayatını kaybetti

İstanbul Kağıthane’de park halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda araç içerisinde oturan Eser Aktaş (44), hayatını kaybetti. Aktaş'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Kağıthane’de silahlı saldırı! Otomobilde oturan kişi hayatını kaybetti
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İstanbul Kağıthane'de park halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda araç içerisinde oturan Eser Aktaş (44), hayatını kaybetti. Aktaş'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay, saat 16.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilde oturan Eser Aktaş, silahlı saldırıya uğradı. Saldırının ardından şüpheli yaya olarak kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde olayda 2 kurşunla göğsünden ve elinden vurulan Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği araçta ve çevresinde inceleme yaptı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Eser Aktaş'ın cenazesi ambulansla hastane morguna götürüldü. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL
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Kağıthane’de silahlı saldırı! Otomobilde oturan kişi hayatını kaybetti
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