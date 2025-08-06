Kağıthane’de sır ölüm! Başından tek kurşunla vurulmuş halde ölü bulundu

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada Arıkan'ın Çağlayan'da dış cephe ve mantolama işi yaptığı, olay sırasında evde tek başına olduğu, herhangi bir sağlık probleminin olmadığı, uyku problemlerinin bulunduğu bundan dolayı psikolojik ilaçlar kullandığı belirlendi. Arıkan'ın yanında bulunan silahın kendisine ait bulundurma ruhsatlı tabanca olduğu da tespit edildi.