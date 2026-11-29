'DEVRİLDİ; SAKİN'

Kaza anı otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Otomobildekilerden biri dedikten sonra beton mikserinin hareket ettiğini görünce, "Çok korkunç. Devrildi" diyerek panik yaşadı. Yanındaki kişi ise, "Sakin tamam" diyerek araçtakileri sakinleştirmeye çalıştı. Beton mikserinin devrilmesinin ardından otomobildekilerin, "Ben arkaya baktım. Adamı çıkarın hemen. Çok yaklaşma" sözleri de kameraya yansıdı.

'BENCE BİZ BURADAN ÇIKALIM'

Kazanın ardından bulundukları yerden uzaklaşmaya çalışan otomobildekiler arasında, "Geri gel. Ben geri alayım kendimi. Sağ tarafa park edebilirsin istersen. Bence biz buradan çıkalım. Sağ tarafa gir. Buraya mı gireyim. Arkanı ver" şeklinde konuşmalar yaşandı.