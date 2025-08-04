Kağıthane’de zincirleme kaza: 10 araç zarar gördü! İşte o anlar

Kağıthane'de caddedeki araç trafiğini geçmek için süratli ilerleyen ve hatalı sollama yapan 18 yaşındaki İranlı sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, park halindeki 8 motosiklet ve 1 araca çarptıktan sonra elektrik direğini devirdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ortalık savaş alanına döndü. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.