



AİLE HER ŞEYİ ÖRTBAS ETMİŞ

Jandarmanın yaptığı çalışmalarda psikolojik sorunları olduğu düşünülen anne A.A.'nın önce eltisinin ve amcasının çocuklarını, bir yıl sonra da 3.5 yaşındaki çocuğunu öldürdüğü ve bu olayların aile fertleri tarafından örtbas edildiği ortaya çıktı. İstihbari çalışmaların ardından operasyonlara başlayan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, anne A.A. ve bir akrabasını İstanbul'da gözaltına aldı. Olayın örtbas edilmesine karıştıkları belirlenen diğer 5 kişi ise Bitlis'te yakalanarak İstanbul'a getirildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör