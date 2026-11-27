İstanbul Kağıthane'de 2004 ve 2005 yıllarında bir aile apartmanında 3 çocuğun ölümünün arkasından seri katil çıktı. Kendi çocuğu dahil 3 çocuğu öldüren failin anne olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri anne A.A. ve bir akrabasını İstanbul'da gözaltına alırken, olaya karıştıkları belirlenen 5 kişi de Bitlis'te yakalanarak İstanbul'a getirildi.
CİNAYETİN ARKASINDAN SERİ KATİL ÇIKTI
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından faili meçhul cinayetlere yönelik yeni istihbari çalışmalar yapıldı. Kağıthane'de 16 Mart 2005 tarihinde kaybolup, 22 Mart 2005 tarihinde aile apartmanının boşluğunda cansız bedeni bulunan 3,5 yaşındaki Yusuf Akyol'un şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma yeniden açıldı. Soruşturmada seri katil izine rastlandı. Yapılan çalışmada 3,5 yaşındaki çocuğun annesi A.A. tarafından öldürüldüğü belirlendi.
AİLE HER ŞEYİ ÖRTBAS ETMİŞ
Jandarmanın yaptığı çalışmalarda psikolojik sorunları olduğu düşünülen anne A.A.'nın önce eltisinin ve amcasının çocuklarını, bir yıl sonra da 3.5 yaşındaki çocuğunu öldürdüğü ve bu olayların aile fertleri tarafından örtbas edildiği ortaya çıktı. İstihbari çalışmaların ardından operasyonlara başlayan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, anne A.A. ve bir akrabasını İstanbul'da gözaltına aldı. Olayın örtbas edilmesine karıştıkları belirlenen diğer 5 kişi ise Bitlis'te yakalanarak İstanbul'a getirildi.