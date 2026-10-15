Kağıthane'deki tarihi 300 yıllık Sadabad Camii sular altında kaldı...

Kağıthane'de akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle Kağıthane Deresi taştı. Taşan derenin suları, dere kenarında bulunan 300 yıllık tarihi Sadabad Camii'nin içine ve bahçesine doldu. Caminin ibadet alanı suyla kaplanırken, minberin alt kısmı da su altında kaldı.

Bahçedeki Sedef Atölyesi ile çevredeki müştemilatları da su bastı. Caminin önünde bulunan bir otomobil kısmen su altında kaldı. Bölgede belediye zabıta ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı. Caminin bahçe kapıları kapatılarak giriş ve çıkışlar durduruldu.