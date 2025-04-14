Kağıtların kraliçesi: Kağıt parçalarına hayat verip, Sıfır Atık’a katkı sağlıyor

Bartın'lı ev hanımı Yeter Özer Pandemi dönenimde sigortacı eşinin eve getirdiği ve biriken sigorta poliçeleri nasıl değerlendirebilirim düşüncesinde yola çıkarak özellikle sosyal medya ve internet üzerinden yaptığı araştırma sonunda özellikle Rusya yaygın olarak kadınların yaptığı atık kağıttan değişik objeleri öğrenip yapmağa başladığı kendi sepet, vazo gibi süs eşyaları ile hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de çevre kirliliğini önlüyor, hemde 2017 yılında uygulanmaya başlanılan "Sıfır Atık" projesine destek veriyor. Yeter Özer 2023 yılında Belediye'nin her yıl yılbaşından önce yerel hediyelik eşya fuarına katıldı. Özer yaptığı ürünlerin yoğun ilgi görmesi üzerine kendi çabası ile onlarca Bartınlı kadına da öğretmeye başladı.

ÇÖPE ATMAK YERİNE AİLE BÜTÇESİNE KATKI

Ev hanımı Yeter Özer çöpe atmak yerine aile bütçesine katkı verdiğini belirterek" Ben el emeği ürünler yapmayı seviyorum. Eşim sigortacı onun biriken poliçelerini nasıl değerlendirebiliriz diye düşünürken, eşim pandemi döneminde büyük bir poşet poliçeleri eve getirdi. Bunları ya atacaktık, yada bir şekilde değerlendirecektik. Bunu düşünürken, yaptığım sosyal medya ve İnternet üzerinden araştırma yaparken, genelde Rusya da kadınların kağıtların ve diğer ülkelerde çeşitli objeler yaparak değerlendirildiğini gördüm. Bende yapmaya karar verdim, zaten Pandemi döneminde evde idik. Hem vakit geçsin hem de bu kağıtlar değerlensin hikayesi ile yola çıktık daha sonra nasıl yaptıklarını videolardan öğrenerek yapmaya başladım. "

VAZOLARDAN SEPETLERE KADAR BİR ÇOK SÜS EŞYASI OLUYOR

Bir çok süs eşyaları yaptığını belirten Özer" Çöp şişlerle yuvarlayıp, daha sonra bunları hobi vernikleri ve insan sağlığına zararı olmayan su bazlı boyalarla boyayarak örerek, sepet, vazo, çeşitli süs eşyaları ve şemsiye şeklinde masa üstü süsleri yapıyorum. Bunları verniklediğimden dolayı suya dayanıklı ve uzun ömürlü ayrıca insan sağlığına uygun boya, vernik kullandığımdan dolayı gıda temasında da hiçbir sakıncası yok. Her geçen gün objeleri çeşitlendiriyorum."

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN EŞİ ENİME HANIMIN BAŞLATTIĞI SIFIR ATIK PROJESİNE DESTEK

Ev hanımı Yeter Özer sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Enime Erdoğan hanımefendinin başlattığı sıfır atık projesine kendi çabasında destek verdiğini belirterek" Sayın Enime Erdoğan Hanımefendi 2017 yılında gelecek nesillere daha temiz sağlık bir Dünya bırakılması için bir "Sıfır Atık" projesi başlattı. Bende Bartınlı bir kişi olarak geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımıza hem daha temiz bir Bartın, daha temiz bir Türkiye bırakmak için çorba da bir damla tuz katmaya çalışıyorum"

ONLARCA KADINLARA ÖĞRETTİ

Bartın Belediyesi'nin her yıl el emeği göz nuru adı altında Yılbaşından önce açtığı fuara katıldığı fuarlara katıldığını belirten Özer"2023 yılında Bartın Belediyesinin her yıl açtığı özellikle kadınların evlerinde yaptıkları çeşitli el ürünlerini değerlendirmek ve aile bütçelerine katkı sağlamaları için açtığı "El Emeği Göz Nuru" fuarına katıldım. Atık kağıtlardan yaptığım çeşitli ürünler yoğun ilgi gördü. Hatta bazı ev hanımları bize de öğretebilir misin dediler. Bende tabi ki dedim, amacım hem diğer kadınların ev ekonomilerine katkı sağlamak, hem de bir nebze de olsa sıfır atık projesine katkı vermek istedim. Onlarca ev hanımına öğrettim, şimdi onlarda yapıyor. Bartın da yapan çoğaldı. Yetkililer de seslenen Yeter Özer bu konuda bir kurs açılmasını isteyerek" Halk eğitim de veya Belediye bünyesinde böyle bir kurs açılırsa, ben usta öğretici olarak görev yapmaya hazırım. Eğer bu kurs açılırsa hem daha çok ev hanımlarının öğrenme imkanı olacak ve ev ekonomilerine katkı sağlayacaklar hem de sıfır atık projesine daha çok katkı vermiş olacağız. Böylece bu sektörde Bartın ili de öncü olmuş olacağını sözlerine ekledi.