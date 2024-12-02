Kahire’den Sabiha Gökçen’e uyuşturucu ticareti: Bin gram uyuşturucu yutan şüpheli tutuklandı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 25 Kasım günü hareketli dakikalar yaşandı. Kahire'den İstanbul'a gelen Angola pasaportuna sahip A.B.L.'nin uyuşturucu madde yuttuğu hususunda şüpheli hareketler sergilediğini gören kolluk birimlerinin ihbarı üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

1 MİLYON 600 BİN DEĞERİNDE

Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan yabancı uyruklu şüphelinin alınan iç beden muayene kararına istinaden, doğal yoldan 55 adet kapsül kokain uyuşturucu maddesi yuttuğu ortaya çıktı. Toplam ağırlığı 1000,10 gram olduğu tespit edilen narkotik maddenin piyasa değerinin 1 milyon 600 bin 160 lira olduğu öğrenildi.

"UYUŞTURUCU OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadesinde yuttuğu maddenin uyuşturucu olduğunu bilmediğini söyleyen şüpheli, "Abdül isimli şahıstan paramı almak için bu işe girdim. Tekstil ticaretinden kaynaklı 550 Dolar borcum vardı. Bana bu kapsülleri yutarak Türkiye'ye girersem borcumu ödeyeceğini söyledi. Herhangi bir suç işleme kastım yoktu" şeklinde konuştu.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılık şüpheliyi "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ithal etme" suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Hakimlik şüpheli A.B.L.'nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.