Kahraman şehide hakaret eden provokatör terör sevici çıktı

Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç, 2018 yılının Mart ayında, TSK tarafından Suriye'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 7 silah arkadaşı ile birlikte şehit oldu. Daha öncede terör propagandası yapmaktan yargılanan Erkan Abdioğlu, Abdullah Taha Koç'un defnedildiği yönündeki haberlerin altına, 'Bu o.ç. nereyi temizleyecekti. Adamı gömerler böyle' şeklinde hareket içerikli yorumda bulundu. Koç ailesi Abdioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Erkan Abdioğlu hakkında 'kişinin hatırasına hakaret' suçundan dava açıldı.

Konya 20. Asliye Ceza Mahkemesince yargılanan Abdioğlu, geçtiğimiz Ocak ayında 'iyi hal' indirimi ile birlikte 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. Konya Bölge Adliye Mahkemesi bu kararı bozdu. Yeniden yargılanan Abdioğlu, cezasında hiçbir indirim uygulanmadan 2 yıl 1 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezada ertelemeye de gitmedi.

'BU BİZE DEĞİL TÜRK MİLLETİNE YAPILMIŞTIR'

Mahkeme verilen cezanın gerekçesini de açıkladı. Gerekçeli kararda Abdioğlu'nun daha öncede 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından yargılanıp, ceza aldığı belirtildi. Abdioğlu'nun eylemini sosyal medyada herkesin görüp, okumasına açık şekilde alenen gerçekleştirdiği anlaşılmaktadır denilen kararda, tekrar suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaat oluşmadığından, indirim uygulanmadığı belirtildi. Abdioğlu'nun 'Gerilla' benzeri paylaşımları da olduğu kaydedildi. Kararda şehit babası Ahmet Koç'un da, "Sadece bize değil Türk milletine hakaret edilmiştir" ifadeleri de yer aldı.